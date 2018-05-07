التهديدات الإيرانية لأمريكا بشأن الأتفاق النووي.. عجز أم بوادر حرب

عقدت إيران والدول الست (الصين وروسيا وأمريكا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا)، مفاوضات في 26 مارس حتى 2 أبريل 2015 في مدينة لوزان السويسرية من أجل التوصل إلى تسوية شاملة تضمن الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني ، و الغاء جميع العقوبات علي إيران بشكل تام.

تهديد ترامب

أمهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأوروبيين حتى الثاني عشر من مايو للتوصل إلى نص جديد يعالج "القصور الرهيبة" في اتفاق عام 2015 الذي تم توقيعه في فيينا بين طهران ومجموعة 5+1 (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا"، وإلا ستنسحب الولايات المتحدة.

رد روحاني

من جانبه رفض الرئيس الإيرانى حسن روحانى، تهديد نظيره الأمريكى ترامب، وحذر من أنّ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووى مع القوى الكبرى، سيكون "ندمًا تاريخيًا"، مؤكدًا أن بلاده لديها خطط مواجهة أي قرار يتخذه ترامب حول الاتفاق النووي.

رسالة جواد ظريف

بينما أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي سيؤدي إلى عزلة الأمريكيين على الصعيد الدولي.

3 خيارات لأمريكا إزاء الاتفاق النووي

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني في تهديداته: "لدى الأمريكيين 3 خيارات إزاء الاتفاق النووي، إما أن ينسحبوا منه، أو أن يوجهوا له ضربة، أو أن ينفصل مسارهم عن مسار الأوروبيين".



