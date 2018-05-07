شاهد.. لميس الحديدي تكشف مخطط جديد للإخوان لجمع التبرعات





كشفت الإعلامية لميس الحديدي، عن وسائل جديدة تتبعها جماعة الإخوان الإرهابية، لجمع الأموال من أجل تنفيذ مخططاتها ضد الدولة المصرية بالداخل والخارج.





وقالت "الحديدي"، في برنامجها هنا العاصمة على قناة سي بي سي، إن مجموعة من صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بدأت في جمع تبرعات بشكل علني، لصالح الجماعة بدعوات واهية مثيرة لتعاطف المتبرعين، ودون أي ضمان لمسار هذه التبرعات التي قد تنتهي لتمويل الجماعات الإرهابية أو لشن حملات إعلامية مدفوعة لتشويه الدولة المصرية أمام العالم.





وأشارت الحديدي، إلى أن أحد هذه الصفحات وهي "سالوت ذا برزدنت" أو حيوا الرئيس، طلبت جمع 50 ألف دولار، وأنهم يدعون جمع 16 ألف دولار، حتى هذه اللحظة، ويريدون تكملة الباقي، وتضم هذه الصفح صورا للرئيس المعزول مرسي وعدد من قيادات وأفراد الجماعة الإرهابية.





وأوضحت الحديدي، أن هذه الصفحة ليست الوحيدة ولكن هناك صفحات كثيرة أخرى منها "ريبريز"، التي تقوم بمهمة شبيهة.







