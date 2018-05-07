بوتين: هدفي في الحياة والعمل خدمة الشعب والوطن

قال فلاديمير بوتين، خلال حفل تنصيبه رئيسا لروسيا، اليوم الاثنين 7 مايو، إن الهدف الرئيسي من حياته وعمله، كما كان سابقا، هو خدمة الشعب والوطن.

وصرح بوتين "أؤكد لكم، أن الهدف من حياتي وعملي، كما كان سابقا، هو خدمة الشعب والوطن. ذلك، بالنسبة لي الأهم".

وأشار الرئيس الروسي إلى أنه يعتبر من واجبه ومغزى حياته العمل من أجل مستقبل سلمي ومزدهر لروسيا وحماية الشعب الروسي العظيم ومن أجل رفاهية كل أسرة روسية.

وأضاف "في هذه اللحظة، عند استلامي منصب رئيس روسيا، أشعر خاصة بمسؤوليتي الهائلة أمام كل فرد منكم، أمام شعبنا متعدد الأطياف، المسؤولية أمام روسيا، بلد الانتصارات والإنجازات العظيمة، أمام تاريخ الدولة الروسية وأجدادنا، وشجاعتهم وعملهم الجاد ووحدتهم، التي لم تقهر ومواقفهم المقدسة تجاه الوطن".