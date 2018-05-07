أشيمبونج يكشف أسباب عدم نجاحه مع الزمالك

قال الغاني أتشيمبونج لاعب الزمالك المعار إلى بتروجت، إن الزمالك نادي كبير في إفريقيا، مشيرا إلى أنه قدم أداء جيد للغاية مع الداخلية منذ حضوره إلى مصر، ونجح في الانتقال إلى الزمالك.





وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد الهدف عبر إذاعة الشباب والرياضة: "عندما انتقلت إلى الزمالك تعرضت للإصابة، ثم عدت للعب، ولم يكن لدي أي أزمة مع النادي، ولكن عدم مشاركتي بشكل منتظم يعود إلى المدير الفني".





واستطرد قائلا: "كل المهاجمين الذين كانوا معي في النادي الزمالك كانوا جيدين سواء كابونجو كاسونجو او نانا بوكو وباسم مرسي".





وأردف قائلا: "عندما كنت في الداخلية كنت ألعب كمهاجم صريح أو تحت المهاجم، ولكن أفضل اللعب بمفردي كمهاجم صريح".



