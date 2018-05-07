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سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 7-5-2018 في البنك الأهلى الكويتي

الإثنين 07/مايو/2018 - 10:28 ص
سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 7-5-2018 في البنك الأهلى الكويتي
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استقر سعر صرف الريال السعودى، في البنك الأهلي الكويتي، خلال تعاملات البنوك اليوم الإثنين 7-5-2018، مسجلاً 4.71 جنيها للشراء، و4.74 جنيها للبيع.

ويشهد الريال السعودى حالة من عدم الاستقرار خلال الفترة الراهنة بسبب اقتراب موسم الحج والعمرة، حيث تسهد العملة السعودية اقبال كبير من المواطنين خلال هذه الفترة.

يذكر أن هناك توقعات بارتفاع الريال السعودى مقابل الجنيه في الفترة المقبلة بسبب زيادة معدلات الاستثمار السعودي في المنطقة العربية عامة وخاصة مصر.
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