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غدا.. وزير الشباب يشهد ختام دوري مراكز الشباب بالمدينة الرياضية ببورسعيد

الإثنين 07/مايو/2018 - 10:27 ص
غدا.. وزير الشباب يشهد ختام دوري مراكز الشباب بالمدينة الرياضية ببورسعيد
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دينا نبيل
 
يشهد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة غدًا الثلاثاء ختام دوري مراكز الشباب لكرة القدم الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة للعام الخامس على التوالي.

وتجمع المباراة النهائية كل من مركز شباب العمراوي من محافظة الأسكندرية و فريق مركز شباب الزهراء من محافظة الأقصر، وتقام المباراة على ملعب كرة القدم القانوني بالمدينة الرياضية ببورسعيد، في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر.

ومن المقرر أن يحضر المباراة عدد من السادة المحافظين والرياضيين وقيادات الوزارة.

وكان مركز شباب زهراء الأقصر قد فاز علي نظيره مركز شباب الميدان من محافظة شمال سيناء في المباراة الأولى بالدور قبل النهائي لدوري مراكز الشباب، وفي المباراة الثانية بنصف نهائي الدوري تغلب فريق مركز شباب عمراوي الإسكندرية على منافسه مركز شباب تلا عن محافظة الفيوم ليتأهل لنهائي الدوري، وأقيمت المباراتان على استاد الإسكندرية.
المزيد عن: وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز الإسكندرية
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