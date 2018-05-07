7 قصص عن "العشاق" في دراما رمضان 2018 (تقرير)

للقصص الرومانسية والعاطفية نصيب على الشاشات الفضائية في الموسم الرمضاني المقبل 2018، حيث يجد المشاهد العربي نفسه أمام عدد لا بأس به من الأعمال الدرامية التي تعتمد قصتها الرئيسية على مضمون رومانسي، حيث تجذب هذه النوعية من المسلسلات فئات وجمهور يكون أغلبه من الفتيات والنساء، مما يضمن لها نجاحًا يُماثل قوة وتأثير قصة العمل، وفيما يلي استعراضا لأهم المسلسلات التي اتخذت من الرومانسية طريقا للوصول إلى قلوب المشاهدات..

1-"مجنون فيكي"

تدور أحداث المسلسل في إطار رومانسي حول قصة حب "كلارا" وهي سيدة لديها مجلة عن الموضة، تقع في حب شريكها في المجلة، ورغم الصعوبات التي تواجه قصة حبهما، إلا أن صبرها وكفاحها قد يشكلان أمل لنجاح هذه القصة.

"مجنون فيكي" من بطولة يوري مرقدي، رولا سعد، مي صايغ، تاتيانا مرعب، انطوانيت عقيقي، والمسلسل من اخراج رندلا قديح، وسيناريو وحوار فراس جبران.

2-"كل الحب والغرام"

تدور أحداث هذا المسلسل اللبناني في إطار رومانسي اجتماعي تدور أحداث المسلسل في الفترة ما بين عام 1914 وحتى عام 1943، حيث الفتاة اليتيمة "نسرين" التي نشأت وتربت في منزل "الخواجة وجيه"، والتي تقرر أن تتعاون مع الثوار ضد الاحتلال الفرنسي، واضطرارها إلى الزواج من الطبيب باسم بعد أن تظن موت حبيبها "ربيع" .

المسلسل بطولة باسم مغنية، كارول الحاج، فادي إبراهيم، خالد السيد، جيهان خماس، هيام أبو شديد.

3-"فوق السحاب"

تدور الأحداث في إطار من التشويق والإثارة حول شاب فقير، كان على علاقة حب بفتاة، تضطره الظروف للسفر إلى الخارج للبحث عن فرصة عمل، ولكنه يتحول للنقيض من شخص خيِر إلى شخص شرير.

"فوق السحاب" بطولة هانى سلامة، وإبراهيم نصر، وعفاف شعيب، وإيهاب فهمى، ومحمد محمود عبدالعزيز، واللبنانية ستيفانى صليبا، ومنى عبدالغنى، ونهال عنبر، وميرنا نور الدين، وشادى ألفوس، وتونى ماهر، وكارولين عزمى.

4-"قانون عمر"

تدور الأحداث حول مهندس ميكانيكي يٌدعى "عمر" يعمل في مركز صيانة سيارات، ويقع في حب "إيمان العاصي" ابنة صاحب مركز الصيانة، ثم يقع له حادث يقلب حياته رأسًا على عقب، ويزج به خلف القضبان الحديدية؛ إلا أنه يتمكن من الهرب، ويبدأ في إثبات برائته.

"قانون عمر" بطولة حمادة هلال، إيمان العاصي، لقاء سويدان، هيدي كرم، فاطمة ناصر، إيهاب فهمي، حجاج عبدالعظيم، مصطفى أبو سريع، محسن منصور، فتوح أحمد، محمد أبو الوفا، ليلى حسين، تأليف فداء الشندويلي، إخراج أحمد شفيق.

5-"لعنة كارما"

تدور أحداث المسلسل حول نصابة دولية محترفة تقع في غرام أحد ضحاياها، وهو ما يؤدي إلى دخولها السجن.

مسلسل "لعنة كارما" بطولة هيفاء وهبي، زكي فطين عبد الوهاب، وشيرين، نجوى إبراهيم، وسامح الصريطي، وعبير عيسى، وملك بدوي، وأحمد سعيد ميشو، وضياء عبد الخالق، ونورين كريم، ومحمد سليمان، ومحمود الليثي، وتامر فرج، وفارس رحومة، تأليف عبير سليمان، إخراج خيري بشارة.





6-"طريق"

تدور أحداث المسلسل حول علاقة عشق بين حبيبين ينتميان إلى طبقتين مختلفتين فكريًا واجتماعيًا، لكن رغم هذا تتحول علاقة العشق والحب إلى زواج، فهل الاختلافات التي توجد بينهما ستؤثر على زواجهما.

والمسلسل بطولة النجم السوري عابد فهد ويشاركه في بطولته الفنانة اللبنانية نادين نجيم، ماخوذ عن رواية للكاتب نجيب محفوظ ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل.

7-"الفرصة الأخيرة"

تدور أحداث المسلسل حول قصة حب هادئة تجمع بين امرأة توفى عنها زوجها، تضطر إلى العيش في منزل عائلته هي وابنها بعد وفاته؛ إلا أنها تقع في قصة حب تتسبب في حدوث عدد من النزاعات العائلية.