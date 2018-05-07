شوبير: الأهلي يقترب من التعاقد مع 4 صفقات سوبر
الإثنين 07/مايو/2018 - 10:25 ص
الفجر الرياضي
أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن النادي الأهلي، يرغب بقوة في التعاقد مع 4 لاعبين سوبر، لتعديم صفوف المارد الأحمر، في الانتقالات الصيفية القادمة.
وقال "شوبير" خلال برنامجه الإذاعي: " الأهلي يرغب بقوة في التعاقد مع محمد حمدي الظهير الايسر للمصري البورسعيدي، ورمضان صبحي لاعب ستوك سيتي الإنجليزي، ومحمد مجدي أفشة نجم إنبي، وأحمد علاء مدافع الداخلية.
وأكمل "شوبير": "الأهلي أرسل فاكس رسمي للتعاقد مع أحمد علاء ومحمد مجدي أفشة، مشيرا إلى أن المارد الاحمر يرفض تكرار سيناريو صلاح محسن مع محمد مجدي أفشة".
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