شوبير: الأهلي يقترب من التعاقد مع 4 صفقات سوبر

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن النادي الأهلي، يرغب بقوة في التعاقد مع 4 لاعبين سوبر، لتعديم صفوف المارد الأحمر، في الانتقالات الصيفية القادمة.





وقال "شوبير" خلال برنامجه الإذاعي: " الأهلي يرغب بقوة في التعاقد مع محمد حمدي الظهير الايسر للمصري البورسعيدي، ورمضان صبحي لاعب ستوك سيتي الإنجليزي، ومحمد مجدي أفشة نجم إنبي، وأحمد علاء مدافع الداخلية.





وأكمل "شوبير": "الأهلي أرسل فاكس رسمي للتعاقد مع أحمد علاء ومحمد مجدي أفشة، مشيرا إلى أن المارد الاحمر يرفض تكرار سيناريو صلاح محسن مع محمد مجدي أفشة".



