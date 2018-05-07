"الأرصاد" تكشف موعد انتهاء حالة عدم استقرار الطقس

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس اليوم معتدل على أغلب أنحاء الجمهورية، ولكنه شديد الحرارة على جنوب البلاد.





وأشارت "عبدالعال"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم الإثنين، إلى أن نشاط الرياح مازال مستمر على أغلب الأنحاء، والذي يصل إلى حد العاصفة على جنوب البلاد، مضيفًا أن هناك فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.





ولفت إلى أن حالة نشاط الرياح وفرص سقوط الأمطار مستمرة حتى يوم الأربعاء، متوقعًا أن تشهد البلاد موجة شديدة الحرارة اعتبارًا من يوم الخميس.



