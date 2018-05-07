ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

السفير الفرنسي يكشف موقف بلده من مستقبل الأسد

الإثنين 07/مايو/2018 - 10:21 ص
السفير الفرنسي يكشف موقف بلده من مستقبل الأسد
بشار الاسد
طباعة
وكالات
 

صرح السفير الفرنسي في روسيا سيلفي بيرمان، اليوم الإثنين، أن فرنسا لم تعد تطالب باستقالة الرئيس السوري بشار الأسد. جاء تصريح السفير الفرنسي خلال مقابلة خاصة مع صحيفة "كوميرسانت" الروسية.

 

ورد السفير الفرنسي عن سؤال الصحيفة حول هدف فرنسا في سوريا قائلا "الأولوية بالنسبة لنا هي محاربة الإرهاب في سوريا، أما الهدف الثاني هو حل أزمة اللاجئين".

 

وأشار بيرمان أن فرنسا تفضل بقاء السوريين في بلادهم لأن الهجرة ستؤدي إلى أزمات جديدة في أوروبا، ومن هنا يجب على السوريين البقاء في بلادهم من خلال تغييرات وإصلاحات سياسة في سوريا.

 

وقالت بيرمان "أولويات فرنسا هي تقديم المساعدة الإنسانية للسوريين، بالإضافة إلى إيجاد حل سياسي يرضي جيمع الأطراف ومنع استعمال الأسلحة الكيميائية ومكافحة الإرهاب".

 

المزيد عن: موقف فرنسا سوريا بشار الاسد السفير الفرنسي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
ليجانيس
-
x
21:00
-
ليفانتي
الدوري البرتغالي الممتاز
بورتو باكوس دي فيريرا
-
x
21:00
-
ريو آفي
دوري أبطال آسيا 2018
الجزيرة - الإمارات
-
x
17:30
-
بیرسبولیس - إيران
السد - قطر
-
x
18:15
-
الأهلي - السعودية
كأس الإتحاد الآسيوي 2018
الجزيرة - الأردن
-
x
18:00
-
الفيصلي - الأردن
كأس مصر
الإسماعيلي
-
x
19:00
-
الزمالك
المباراة الفاصلة في دوري اليد
الأهلي
-
x
18:00
-
الزمالك
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/7/2018 10:30:18 AM