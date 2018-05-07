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أتشيمبونج: أنا أفضل مهاجم في مصر

الإثنين 07/مايو/2018 - 10:20 ص
أتشيمبونج: أنا أفضل مهاجم في مصر
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الفجر الرياضي
 

قال الغاني أتشيمبونج لاعب نادي الزمالك المعار إلى بتروجت، إنه يحترم تعاقده ناديه الأبيض، وهو الأن مرتبط بعقد مع الزمالك، وسوف ينتظر ما سيحدث في الفترة المقبلة.

وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد الهدف عبر إذاعة الشباب والرياضة: "كل لاعب يرى نفسه أفضل لاعب، لذلك أرى أنني أفضل مهاجم في الدوري المصري، ولكن هناك بعض اللاعبين المميزين أمثال وليد أزارو وجون أنطوي وأحمد جمعة وجونيور أجاي". 

واستطرد قائلا: "أرى ان النيجيري معروف يوسف من أفضل الاجانب في الدوري المصري، فهو يجيد اللعب في أكثر من مركز متى يحتاجه المدير الفني".

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