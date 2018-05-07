د. حماد عبدالله يكتب: (حينما أخذتنى هستيريا البكاء!!)

هذا العنوان للمقال اليوم , حينما قررت أن أعنون به مقالى ,صدقونى ,عاد بى الزمن لتلك اللحظه فلم أستطع تملك مشاعرى حتى فى هذه اللحظه ,وأنا أكتب مقالى هذا لقد بكيت بكاءاً هيسترياً , فى الليله الأولى لى فى المجهول فى الغربة ,حيث عدت إلى سريرى حوالى الساعه الثالثه صباحاً منهك القوى ,لم أنم منذ ثلاث ليالى مضت قبل سفرى من القاهرة ,وحينما نزلت إلى المطعم لابدأ العمل ,ودخلت إلى قاعه المطعم عشرات من الزبائن فى ملابس فورمال ,وملابس سهره للسيدات , ودخان السيجار , وكذلك زجاجات النبيذ يقوم على الخدمه رجال بملابس رائعه ,جاكت أبيض وقميص أبيض (وببيون أزرق ) وبنطلون أزرق فى منتهى الرشاقه ,وسيده المحل تقف على منصه أعلى قليلاً لكى تراقب الخدمه فى الصاله وإلى مدخل المطبخ ,أخذت طريقى ,شبه خليه نحل من شباب وشابات يرتدين الملابس البيضاء والمرايل البيضاء وعلى رؤسهم تلك (الباريهات ) الطويله(البليسيه ) (المكشكشه ) البيضاء ,وهذا يقوم بشى الجمبرى والسمك على جريل طويله يصل إلى 4 متر , وعرضه مترين ,وعلى ضفتى الجريل يقف الطهاه ، مررت وسط هذا الجو والجميع يتطلع إلى الغريب القادم إلى الفريق ودخلت إلى المغسلة وهى تطل على صاله المطبخ من خلال شباك للمناوله ,وشباك أخر لتسليم الأوانى والأطباق العائده من طاولات الزبائن , وفى المغسله كان هناك شاب أمام الشباك يستلم الأوانى ,وسيدة تقوم بإستلامها منه لتفريغ البقايا فى القمامه التى (تهرس ) بالاله الميكانيكية ,وهناك مغسله أمامها أحد الرجال وهو فى الستون من عمره يقوم برص الأطباق من جهه ويستلمها من الجهه الأخرى ، لكى يضعها على عربه متحركة لكى تُسْحَبْ إلى المطبخ بعد تجفيفها ، هكذا ثلاث أشخاص يقومون بالعمل وحينما شاهدونى أعطونى مكان الرجل المسن وبعد قليل من الوقت إختفت السيدة فأصبحت أعمل من منطقتين بجانب الشباك وعلى الماكينة (الغساله الميكانيكية ) .

وكان بين الحين والحين يأتى بعض من الإيطاليين أصدقاء أصحاب المحل لكى يلقوا لى بالتحيه , ونظرات الود ,وأيضاً بعض السجائر ,حيث مسموح فى المغسله بالتدخين وبعد عدة ساعات وإذا بإنسحاب الشاب من أمام الشباك ,وإنفردت أنا بالمغسله أقوم بثلاث عمليات , وسَعِدتَ بذلك لآننى وجدت أعجاب من الجميع بمهمتى وكأننى (محمد صلاح ) اللاعب المحترف اليوم !! ولكن اللغه غير متوفره ,والجوع يشتد , فأخذت فى أوقات العمل القليل أخذ (رؤوس السمك ) العائده حيث يقوم (الويتر ) بتنظيف السمكه للعميل ,ويترك "الرأس صحيحة" ,فتعود إلى المغسله , وكانت هى وسيلتى لسد جوعى فى أول ليله , وجائت الساعه الثانية عشر ليلاً وجائت "السيده جينا" لكى تلقى بتحية المساء (يوناتوتى أماديو) وهنا كان أول مرة أسمع فيها إسمى الجديد فمن (حماد ) إلى ( أمديو )!! .