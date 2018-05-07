سعر الدولار اليوم الإثنين 7-5-2018 في البنك العربي الإفريقي

استقر سعر صرف الدولار في البنك العربي الافريقي خلال تعاملات اليوم الإثنين 7-5-2018، ليسجل سعر العملة الأمريكية نحو 17.64 جنيها للشراء، 17.74 جنيها للبيع.



وتشير التوقعات إلى احتمالية تراجع الدولار خلال الفترة المقبلة في غالبية البنوك العاملة في السوق المصري.



جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري، كان قد قرر فى 3 نوفمبر 2016، تحرير سعر الصرف وفقا لآليات العرض والطلب، حرصًا منه على تأكيد ثقته في الاقتصاد المصري وتحقيق الاستقرار النقدي استهدافا لمستويات أدنى من التضخم.