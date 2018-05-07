حكايات اليوم.. تأسيس بنك مصر.. ورحيل رياض الهمشري

شهد العالم عدة أحداث في مثل ذلك اليوم، 7 مايو، كان لها دورًا في التاريخ العربي والعالمي الأمر الذي يستدعي استذكارها عندما يأتي ذكراها، نظرًا لأهميتها التي أثرت في التاريخ القديم والمعاصر.

ومن أبرز الأحداث التي وقعت في 7 مايو، تأسيس بنك مصر، فضلًا عن رحيل الملحن المصري رياض الهمشري.

تأسيس بنك مصر

في 7 مايو 1920، تأسس بنك مصر، على يد الاقتصادي المصري طلعت حرب برسالة هي استثمار المدخرات القومية وتوجيهها لتسريع النمو الاقتصادي والاجتماعي، قام المصرف في الفترة من 1920 إلى 1960 بإنشاء 26 شركة في مجالات اقتصادية مختلفة تشمل الغزل والنسيج والتأمين والنقل والطيران وصناعة السينما (محمد بيومي)، ويصل عدد المشروعات التي يساهم فيها المصرف حالياً إلى 220 مشروعاً في عدة مجالات مختلفة منها 11 بنوك مشترك و 32 مشروع صناعي و 23 مشروع سياحي و27 مشروع سكني و31 مشروع زراعي وغذائي و 27 مشروعاً مالياً و24 مشروعاً خدمياً و16 مشروعاً في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات و 7 صناديق الاستثمار المباشر وهذا بالإضافة إلي 15 مشروع بمجموعة أحمد بهجت. إنشاء كما قام المصرف بإنشاء اثنين من أكبر صناديق الاستثمار في مصر.

وقام طلعت حرب بتأسيس هذا المصرف لتمويل المشروعات الإقتصادية و لرفع شؤون الدولة اقتصاديا ذلك لبعض المشاكل التي حدثت في الاحتلال البريطاني لمصر فأثرت علي شؤون الدولة سياسياً وأدى الي تدهور اقتصاد البلاد آنذاك.

"بوتين" رئيسًا لولاية ثانية

وفي مثل هذا اليوم عام 2004، أدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليمين الدستورية لولاية ثانية.

فلاديمير بوتين هو الرئيس الحالي لجمهورية روسيا الاتحادية. ولد في 7 أكتوبر عام 1952 في لينينغراد (سانت بطرسبورغ حالياً) خريج كلية الحقوق من جامعة لنينغراد في عام 1975، وأدى خدمته العسكرية في جهاز أمن الدولة. وعمل في جمهورية ألمانيا الشرقية بالفترة من 1985 – 1990.

تولى منصب مساعد رئيس جامعة لينينغراد للشؤون الخارجية منذ عام 1990، ثم أصبح مستشارا لرئيس مجلس مدينة لينينغراد. تولى منصب رئاسة لجنة الاتصالات الخارجية في بلدية سانت بطرسبورغ (لينينغراد سابقا) منذ يونيو 1991، وفي الوقت نفسه تولى منصب النائب الأول لرئيس حكومة مدينة سانت بطرسبورغ منذ عام 1994.

فوز ماكرون برئاسة فرنسا

وفي 6 مايو 2017، فاز إيمانويل ماكرون بالانتخابات الرئاسية الفرنسية بنسبة 66.1% مُقابل 33.9% لمنافسته مارين لوبن.

وإيمانويل ماكرون ولد في 21 ديسمبر 1977 في أميان، هو الرئيس الثامن للجمهورية الفرنسية الخامسة، وهو سياسي ومصرفي استثماري فرنسي سابق، متخرج من المدرسة الوطنية للإدارة في 2004، أصبح ماكرون مفتشًا ماليًا قبل أن يبدأ في 2008 العمل كمصرفي استثماري في بنك روتشيلد أند سي.

رحيل رياض الهمشري

ورياض الهمشري ملحن مصري راحل من مواليد 9 نوفمبر 1958، بدأ مسيرته الفنية عن عمر الست سنوات حيث تعلم الغناء والعزف على آلة العود وأتقنه على يد خاله الفنان صلاح الهمشرى. و قد توفي الفنان الملحن رياض الهمشري ببيروت في 7 مايو 2007 عن عمر ناهز ال48 على إثر أزمة قلبية مفاجئة.