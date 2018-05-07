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طهران: واشنطن ستدفع ثمنًا باهظًا في حال انسحابها من الاتفاق النووي

الإثنين 07/مايو/2018 - 10:07 ص
طهران: واشنطن ستدفع ثمنًا باهظًا في حال انسحابها من الاتفاق النووي
روحاني
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أسماء العزب
 

قالت طهران، اليوم الإثنين، إن واشنطن ستدفع ثمنًا باهظًا، في حال انسحابها من الاتفاق النووي الإيراني، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

 

وأوضح الرئيس الإيراني روحاني، أن واشنطن ستدرك قريبًا أنها ارتكب خطأ تاريخيا، إذا ارتدت عن  خطة العمل الشاملة المشتركة، مضيفا أن الحياة لن تتغير في الأسبوع المقبل مهما كان قرار ترامب، قائلا: "لدينا خطة له وسنقاوم".

المزيد عن: روحاني ثمن باهظ ايران امريكا الاتفاق النووي
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