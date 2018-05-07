الزمالك يصطدم بالإسماعيلي في قمة ولاد العم بنصف نهائي كأس مصر





يواجه فريق الزمالك نظيره الإسماعيلي، في تمام الساعة السابعة مساء، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الدور نصف النهائي لكأس مصر.





يسعى الزمالك إلى استمرار نغمة الانتصارات التي يعيشها الفريق في الفترة الأخيرة بعد الفوز على الأهلي والإنتاج الحربي في أخر مواجهتين، وخطف بطاقة التأهل للدور النهائي من البطولة، للاقتراب من استعادة اللقب وإسعاد جماهيرة المتعطشة لبطولة.





ويأمل إيهاب جلال في مواصلة نتائجة الرائعة مع الزمالك في الفترة الحالية، لوضع بصمته قبل الرحيل عن تدريب الفريق بعدما أعلن مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور التعاقد مع السويسري جروس، الذي سيتولي المهمة الفنية للفريق بداية من الشهر المقبل.









واستدعى خالد جلال للقاء اليوم 21 لاعبا للقاء اليوم وهم:-





حراسة المرمى: عمر صلاح – محمود عبد المنصف





الدفاع: محمد مجدي – حمدي النقاز – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني – محمود علاء





الوسط: محمود عبد العزيز – محمود عبد العاطي "دونجا" – معروف يوسف – عبد الله جمعة – محمد عنتر – أيمن حفني – طارق حامد – أحمد توفيق – عماد فتحي – محمد أشرف "روقة"





الهجوم: يوسف إبراهيم "أوباما" – باسم مرسي – كابونجو كاسونجو – نانا بوكو





وعلى الجانب الأخر يسعى الإسماعيلي في مواصلة عروضه الطيبة والفوز على الأبيض في لقاء اليوم لتأكيد جدارتة واحقيتة بلقب الكأس هذا الموسم.





الإسماعيلي نجح في إسقاط الزمالك مرتين هذا الموسم بالدوري المصري ذهابا بنتيجة هدف دون رد، وإيابا بثلاثة أهداف مقابل هدف، ويتطلع الفريق إلى تحقيق الفوز الثالث هذا الموسم لاقترب من لقب الكأس الغائب منذ 18 سنة عن جداران النادي.





واستدعى البرتغالي بيدرو بارني المدير الفني للإسماعيلي قائمة تضم كل من:-





حراسة المرمى: محمد عواد – محمد مجدى – محمد فوزى.





خط الدفاع: بهاء مجدى – محمود المتولى – ريتشارد بافور– محمد هاشم – باهر المحمدى.





خط الوسط: حسني عبدربه – عماد حمدى – محمد فتحى – إبراهيم عبد الخالق – كريم بامبو – نادر رمضان – إبراهيم حسن – وجيه عبدالحكيم – محمد الصادق – توماس أبى





خط الهجوم: دييجو كالديرون – شكري نجيب



