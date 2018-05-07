تدمير 30 منزلا على الأقل بسيول الحمم البركانية في هاواي

أفاد موقع "Hawaii News Now" الإلكتروني، بأن 30 منزلا على الأقل دمرت جراء سيول الحمم التي تتدفق من بركان كيلاوا في إحدى مناطق جزيرة هاواي.

وأضاف أن عدد الصدوع الجديدة التي ظهرت جراء استمرار ثوران البركان ازداد إلى 10، فيما بلغ ارتفاع الحمم البركانية المتفجرة منها إلى 70 مترا.

ونقل الموقع عن ممثل وكالة الدفاع المدني لمقاطعة هاواي، تالماغديه ماغنو، أن ثوران البركان لا يزال مستمرا، مضيفا أنه لم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو إصابات جراء البركان الذي بدأت ثورته يوم الخميس الماضي.

كما أشار الموقع إلى أن الوكالة سمحت للسكان المحليين بالعودة إلى منازلهم لمدة قصيرة لإنقاذ حيواناتهم الأليفة وإحضار أدويتهم ومتعلقاتهم الضرورية. وقالت السلطات المحلية في الوقت ذاته إن الوضع في المنطقة لا يزال خطيرا.

وضرب زلزال بقوة 6.9 درجة جنوب شرق الجزيرة الجمعة الماضية، وهو الزلزال الأقوى منذ عام 1975، ومن المتوقع وقوع زلازل أخرى وقذف حمم بركانية على مدى الشهور المقبلة.

وأعلنت سلطات هاواي إجلاء نحو 10 ألف شخص من المنطقة المتضررة بسبب ثوران بركان كيلاويا، الذي يعتبر حاليا أحد أكبر البراكين النشطة في العالم.