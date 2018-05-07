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شاهد.. طائرة سعودية تواجه أخرى فوق السحاب

الإثنين 07/مايو/2018 - 08:52 ص
شاهد.. طائرة سعودية تواجه أخرى فوق السحاب
السحاب
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الفجر السعودي
 

فوجئ قائد طائرة سعودية بظهور مفاجئ لشكل غريب يشبه الطائرة أثناء التحليق فوق السحاب، ما أدى إلى إثارة الخوف في نفس الطيار.

 

وصرح الطيار السعودي عبد الله الغامدي، قائد الطائرة، إنه فوجئ بظل الطائرة يباغتهم من بين السحاب، واصفا المشهد بالمخيف والمرعب والجميل، إذ أنه للوهلة الأولى ظهر كأنه طائرة أخرى تقترب من طائرته، بحسب موقع RT.

 

وأوضح العامدي أنه أثناء خفض ارتفاع الطائرة، كانت الشمس في الخلف وظل الطائرة انعكس في السحاب الذي كان يغطي سماء المنطقة ليخرج هذا المشهد الذي حظي بإعجاب الكثيرين، والتقطه الطيار بنفسه.

 

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