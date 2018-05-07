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مصادر صحفية ترجح لقاء ترامب وكيم في سنغافورة

الإثنين 07/مايو/2018 - 08:47 ص
مصادر صحفية ترجح لقاء ترامب وكيم في سنغافورة
ترامب وكيم جونج أون
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وكالات
 

ذكرت صحيفة "تشوسن إيلبو" الكورية الجنوبية، الاثنين، أن القمة التاريخية بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، ستعقد على الأرجح في سنغافورة منتصف يونيو.

 

وقال ترامب، الجمعة، إن موعد ومكان القمة تقررا وسيتم الإعلان قريبًا عنهما.

 

وكتبت الصحيفة، نقلاً عن مصادر دبلوماسية حصلت على معلوماتها من المستشار الأمريكي للأمن القومي، جون بولتن، أن القمة ستعقد منتصف يونيو، مشيرة إلى أن مكان عقدها في سنغافورة "ازداد إلى حد كبير".

 

ومن المقرر أن يستقبل ترامب رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي-إن، في 22 مايو بواشنطن.

 

وكان بولتن قد التقى نظيره الكوري الجنوبي، تشونغ ويونغ، في واشنطن الأسبوع الماضي، لمناقشة خطط تتعلق بمكان اللقاء. وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" قبل وقت قصير أن سنغافورة هي المكان المفضل للقاء ترمب وكيم.

 

وقال ترامب، في وقت سابق، إن المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين قد تكون مناسبة لعقد اللقاء، وهي شهدت القمة الثالثة بين الكوريتين في نهاية إبريل. كما طُرحت منغوليا وسويسرا كمكانين محتملين.

 

وبعد سنوات من التوتر بسبب البرامج النووية والباليستية الكورية الشمالية، تشهد شبه الجزيرة الكورية انفراجًا منذ بداية السنة.

 

 وأعلنت كوريا الشمالية استعدادها لإغلاق موقع التجارب النووية هذا الشهر ودعت خبراء أميركيين للتحقق من ذلك.

 

المزيد عن: كيم جونج اون كوريا الشمالية سنغافورة ترامب القمة الكورية الامريكية
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