"أخضر يابس" يشارك في مهرجان السينما والفنون السمعية البصرية ببوروندي

يشارك فيلم "أخضر يابس" للمخرج محمد حماد، في المسابقة الرسمية في الدورة العاشرة لمهرجان السينما والفنون السمعية البصرية في بوروندي، والذي تستمر فعالياته حتى 11 مايو الجاري.





يروي الفيلم قصة فتاة شابة محافظة تدعى "إيمان"، يُضْطرّها غياب والديها إلى تحمّل مسؤولية رعاية أختها الصغرى "نهى"، التي كبرت وجاء من يطلب يدها للزواج، ولأن الأعراف والتقاليد في المجتمعات العربية تستوجب وجود رجل من العائلة يقوم بالاتفاق على إجراءات الزواج وتفاصيله، فإنه يتحتّم على "إيمان" دعوة أعمامها لمقابلة العريس وأهله.





"أخضر يابس" بطولة هبة علي، أسماء فوزي، أحمد العايدي، تامر عبدالحميد، جون إكرام، نبيل سامي، سعد عامر، إكرام حنا، من تأليف وإخراج محمد حماد.