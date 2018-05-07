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حماس تشدد الحراسة على قياداتها تحسبًا لاستهدافها

الإثنين 07/مايو/2018 - 08:41 ص
حماس تشدد الحراسة على قياداتها تحسبًا لاستهدافها
إسماعيل هنية
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وكالات
 

شددت حركة حماس الإجراءات الخاصة بتأمين قياداتها في قطاع غزة، بسبب المخاوف من محاولة اغتيالهم من قبل فصائل منافسة.

 

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط، أن حماس شددت الحراسة على رئيس المكتب السياسي، إسماعيل هنية، ومسؤولين آخرين بعد معلومات عن خطط محمتلة لاغتيالهم.

 

ويأتي الاستنفار الأمني بعد محاولة اغتيال رئيس وزراء حكومة السلطة الفلسطينية، رامي الحمد الله، ومديرعام المخابرات الفلسطينية ماجد فرج، في مارس الماضي، إلى جانب محاولة مدير قوى الأمن التابعة لحركة حماس في غزة، توفيق أبو نعيم.

 

 واتهمت حماس أجهزة السلطة الفلسطينية بتدبير محاولات الاغتيال بما فيها محاولة اغتيال أبونعيم، لإنهاء المصالحة بينها وبين حركة حماس، وذلك بعد أن اتهمت جهات فلسطينية كثيرة حركة حماس بالتورط في محاولة رئيس الوزراء الفلسطيني ومدير المخابرات.

المزيد عن: حماس تشديد الحراسة المخاوف إسماعيل هنية
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