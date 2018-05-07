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في العيد القومي.. إعلان دمياط خالية من العشوائيات واحتفالية بحضور غادة رجب

الإثنين 07/مايو/2018 - 08:25 ص
في العيد القومي.. إعلان دمياط خالية من العشوائيات واحتفالية بحضور غادة رجب
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هند الشيال
 
قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، تخفيض مظاهر الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة والمقرر له غدا الثلاثاء، تخفيفا للنفقات، حيث ينتوي إعلان محافظة دمياط خالية تمامًا من العشوائيات بعد تطهير وإزالة قرية الصيادين برأس البر، كما سيتم عمل زيارات لمناطق أثرية ووضع إكليل زهور على قبر الجندي المجهول، وندوات في المساجد، ومراكز الشباب، وجولات ميدانية للمتابعة، بالتنسيق مع المديريات الخدمية والمصالح الحكومية. 

كما تتضمن الاحتفالات عرض لأهم المشروعات التى نفذت على أرض دمياط وكذلك المشروعات التى مازالت تحت التنفيذ من خلال شاشة عرض بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، كما تنظم المحافظة حفلا فنيا بمنطقة اللسان برأس البر، بحضور المطربة غادة رجب.

المزيد عن: محافظة دمياط محافظ دمياط العشوائيات الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه
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