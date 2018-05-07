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راكيتيتش يعلق على تعادل برشلونة في كلاسيكو الأرض

الإثنين 07/مايو/2018 - 08:17 ص
راكيتيتش يعلق على تعادل برشلونة في كلاسيكو الأرض
راكيتيتش
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ريهام عبد المحسن
 

أكد راكيتيتش نجم برشلونة عقب التعادل الإيجابي أمام ريال مدريد، بهدفين لكل منهما في الكلاسيكو في الأسبوع ال 36 من الدوري الإسباني، بأن الأهم هو الاستمرار في سلسلة اللاهزيمة، كما وجه الشكر لوالدته.

 

وقال راكيتيتش في تصريحات صحفية عقب اللقاء: "الأهم بالنسبة لنا الاَن هو الاستمرار بسلسلة اللا هزيمة ".

 

وأضاف: "اليوم الفريقين قدموا مباراة رائعة أما بالنسبة لنا فان الأهم هو الاستمرار في سلسلة عدم الخسارة في الليجا".

 

وتابع: "في المباريات الكبيرة دائماً هناك اشياء كثيرة تحدث لانها مباراة حماسية ومثيرة للغاية".

 

ووجه راكيتيتش الشكر لوالدته قائلاً: "لم يفت الأوان بعد ... العائلة المُتحدة لن تنهزم أبداً ! يوم أمهات سعيد لأفضل أم في العالم! شكراً لرعايتكِ لنا، وتعليمك يدفعنا للأمام !!! نحن نحبكِ كثيراً كثيراً".

 

واختتم راكتيتش تصريحاته قائلاً: "الكلاسيكو.. لا نُقهر أبداً .. شكراً للمشجعين في ليلة اخرى خاصة بـ الكامب نو ".

 

المزيد عن: ريال مدريد رياضة راكيتيتش برشلونة الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
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