بوسكيتس: التحكيم لم يؤثر على النتيجة النهائية للكلاسيكو

علق بوسكيتس نجم برشلونة، عقب التعادل الإيجابي أمام ريال مدريد، بهدفين لكل منهما في الكلاسيكو في الأسبوع ال 36 من الدوري الإسباني على عدم قيام الريال بممر شرفي لفريقه.

وقال بوسكيتس في تصريحات صحفية بعد المباراة: " نحن ما زلنا غير مهزومين وكانت لدينا فرص واضحة للتقدم بالنتيجة 3-1 قبل التعادل".

وأضاف: "التحكيم لم يؤثر على النتيجة النهائية".

وعن عدم تقديم ريال مدريد لممر شرفي للبرسا؟ اختتم بوسكيتس تصريحاته قائلاً: "كل نادٍ يمكن أن يفعل ما يشاء".