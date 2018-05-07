بوستر "سك على اخواتك" منحوت من فيلم أجنبي شاهد

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بوستر مسلسل "سك على اخواتك" للفنان الشاب على ربيع، المأخوذ من بوستر فيلم Cheaper by the Dozen، وهو فيلم أمريكى كوميدى عائلى أنتج عام 2003.

ويظهر التطابق بين البوسترين إلى حد كبير للغاية، بخلاف أن بطل المسلسل المصرى، والذى سيعرض فى رمضان المقبل، هو من الصعيد .





"سك على إخواتك" بطولة على ربيع، صلاح عبد الله، سلوى خطاب، صبرى فواز، كريم عفيفى، هنا الزاهد، سهر الصايغ، هادى الجيار، ميرنا نور الدين، اسلام جمال، جيسى عبده، وآخرين، والعمل قصة كريم فهمى، سيناريو وحوار إياد إبراهيم، محمد فتحى ومحمد أبو السعد، إخراج وائل إحسان.