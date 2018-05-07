"يعلم ربنا" من مسلسل "نسر الصعيد" لـ محمد رمضان تتخطى 11 ملايين مشاهدة

استطاعت أغنية المطرب أحمد شيبة "يعلم ربنا" الأغنية الدعائية لمسلسل النجم محمد رمضان،"نسر الصعيد" ، أن تحقق أكثر من 11 مليون مشاهدة علي اليوتيوب وهى من كلمات رضا المصرى وتوزيع طه حكيم.

وتدور أحداث "نسر الصعيد" حول الضابط الصعيدى "زين" والذى يخدم فى القوات المسلحة، يحبه الجميع فى منطقته، ويعتبرونه القدوة فى جميع المجالات، شهم، جدع، ابن بلد، رجل يتحمل المسئولية ويتم قرار نقله إلى سيناء لمحاربة الإرهاب، وتتصاعد الأحداث فى إطار درامى واجتماعي.





كما يظهر فى رمضان بـ4 مراحل عمرية، المرحلة الأولى يظهر فى الحلقات الأولى من المسلسل وهو طفل فى سن الـ5 سنوات ويجسده طفل يدعى "عمر"، والمرحلة الثانية فى سن الشباب، ومع تصاعد الأحداث يظهر رمضان فى مرحلة نضوجه ويعمل رئيس مباحث فى الصعيد، كما يجسد دور الأب الكبير وزوج وفاء عامر.





مسلسل "نسر الصعيد" من بطولة محمد رمضان وسيد رجب، عائشة بن أحمد، دينا، عايدة رياض، وفاء عامر، محمد عز، يوسف عثمان، مؤمن نور، هاجر أحمد، محمد حاتم، تأليف محمد عبد المعطى، إخراج ياسر سامى وإنتاج جمال العدل.