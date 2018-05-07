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درجات الحرارة.. والأرصاد تحذر من مفاجأة طقس اليوم

الإثنين 07/مايو/2018 - 08:11 ص
درجات الحرارة.. والأرصاد تحذر من مفاجأة طقس اليوم
أرشيفية
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تنشط الرياح، اليوم الإثنين، على أغلب الأنحاء وستكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد، وقد تصل لحد العاصفة على بعض المناطق هناك.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تنشط الرياح على غرب البحر المتوسط وخليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد وجنوب سيناء يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة قد تمتد إلى بعض المناطق من الوجه البحرى، والطقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، وإن ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا. 
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية. 
 
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة بمصر: 
 
الصغرى العظمى 
 
القاهرة 18 30
وسط الدلتا17 29
الإسكندرية17 24
بلطيم 17 25
مطروح 18 23
السلوم 15 27
سيوة 19 32
بورسعيد17 24
دمياط 18 24
العريش 18 25
رفح 19 25
الإسماعيلية 19 31
السويس 19 31
رأس سدر 21 30
نخل 18 32
نويبع 23 29
طابا 22 26
كاترين 15 25
الطور 23 29
شرم الشيخ 25 33
الغردقة 24 34
مرسى علم 22 33
الفيوم 21 31
بني سويف 22 31
المنيا 22 32
أسيوط 22 32
سوهاج 23 34
قنا 24 38
الأقصر 25 39
أسوان 26 42
أبوسمبل 26 42
الوادي الجديد24 37
شلاتين 25 36
ابو رماد 25 35
راس حدربة 26 34
حلايب 27 34

المزيد عن: مصر درجات الحرارة القاهرة العاصفة الرياح الجيزة الارصاد الجوية
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