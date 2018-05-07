ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مباراة الاهلي والزمالك في كرة اليد بث مباشر الان بدون توقف لجميع السرعات

الإثنين 07/مايو/2018 - 08:03 ص
مباراة الاهلي والزمالك في كرة اليد بث مباشر الان بدون توقف لجميع السرعات
الزمالك والاهلي
طباعة
الفجر الرياضي
 

يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة مباشر الاهلي والزمالك |يلا شوت|كورة لايف|بين ماتش|كورة ستار|كورة اون لاين، مشاهدة مباراة السد الاهلي والزمالك بث مباشر اليوم الإثنين 7-5-2018 في دوري أبطال آسيا ، يلا شوت الاهلي والزمالك أون لاين لقاء الاهلي والزمالك في المباراة الفاصلة لتحديد بطل دوري كرة اليد.

 

كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر ماتش الاهلي والزمالك اون لاين اليوم 7-5-2018 في المباراة الفاصلة لتحديد بطل دوري كرة اليد 2018، مباراة اليوم الاهلي والزمالك في المباراة الفاصلة لتحديد بطل دوري كرة اليد.

 

معلومات عن مباراة الاهلي والزمالك لايف اليوم الزمالك Vs الاهلي، البطولة : دوري المحترفين لكرة اليد (المباراة الفاصلة)، القنوات الناقلة:  أون سبورت.

 

موعد مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك اونلاين اليوم في تمام الـ 19:00 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 18:00 مساءاً بتوقيت مصر.

 

كورة ستار مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر الاهلي والزمالك اليوم 7-5-2018 في المباراة الفاصلة لتحديد بطل دوري كرة اليد.

 

سيتم وضع لينك البث المباشر للمباراة قبل انطلاقتها بوقت كاف حتى يتمكن متابعي "الفجر الرياضي" من متابعة اللقاء.. انتظرونا

المزيد عن: يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك مباشر الأهلي كورة لايف كورة ستار مشاهدة مباراة الاهلي رياضة تحديد بطل الدوري بث مباشر الاهلي والزمالك المباراة الفاصلة الاهلي والزمالك بث مباشر الاهلي والزمالك الأخبار الرياضية أون سبورت أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من ترشح للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
ليجانيس
-
x
21:00
-
ليفانتي
الدوري البرتغالي الممتاز
بورتو باكوس دي فيريرا
-
x
21:00
-
ريو آفي
دوري أبطال آسيا 2018
الجزيرة - الإمارات
-
x
17:30
-
بیرسبولیس - إيران
السد - قطر
-
x
18:15
-
الأهلي - السعودية
كأس الإتحاد الآسيوي 2018
الجزيرة - الأردن
-
x
18:00
-
الفيصلي - الأردن
كأس مصر
الإسماعيلي
-
x
19:00
-
الزمالك
المباراة الفاصلة في دوري اليد
الأهلي
-
x
18:00
-
الزمالك
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/7/2018 9:00:12 AM