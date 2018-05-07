ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أغنية "الصحاب" لـ زاب ثروت وحمزة نمرة تتخطى حاجز الـ 4 ملايين مشاهدة

الإثنين 07/مايو/2018 - 08:05 ص
أغنية الصحاب لـ زاب ثروت وحمزة نمرة تتخطى حاجز الـ 4 ملايين مشاهدة
طباعة
الفجر الفني
 
تخطت أغنية "الصحاب" للمطرب زاب ثروت التى أصدرها ضمن ألبومه " المدينة " مع حمزة نمرة وساري هانى حاجز الـ 4 ملايين مشاهدة، وذلك بعد طرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

كما تصدر " زاب ثروت " قائمة الأعلى تداولا علي موقع التغريدات الصغيرة " تويتر " وذلك بعد طرح الألبوم الذى ضم 8 أغنيات هى الدنيا، السعادة، الصحاب، لو تسمعنى، الغربة، الحرب، خمسة وعشرين، المدينة، وشاركه الغناء عدد من المطربين بينهم محمود العسيلي و حمزة نمرة وأمير والمطرب الشعبي طارق الشيخ وهاني الدقائق وإنجي نظيف.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقع أن يفوز بكعكة إيرادات موسم أفلام "عيد الربيع"؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
ليجانيس
-
x
21:00
-
ليفانتي
الدوري البرتغالي الممتاز
بورتو باكوس دي فيريرا
-
x
21:00
-
ريو آفي
دوري أبطال آسيا 2018
الجزيرة - الإمارات
-
x
17:30
-
بیرسبولیس - إيران
السد - قطر
-
x
18:15
-
الأهلي - السعودية
كأس الإتحاد الآسيوي 2018
الجزيرة - الأردن
-
x
18:00
-
الفيصلي - الأردن
كأس مصر
الإسماعيلي
-
x
19:00
-
الزمالك
المباراة الفاصلة في دوري اليد
الأهلي
-
x
18:00
-
الزمالك
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/7/2018 9:00:12 AM