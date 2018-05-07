أغنية "الصحاب" لـ زاب ثروت وحمزة نمرة تتخطى حاجز الـ 4 ملايين مشاهدة

تخطت أغنية "الصحاب" للمطرب زاب ثروت التى أصدرها ضمن ألبومه " المدينة " مع حمزة نمرة وساري هانى حاجز الـ 4 ملايين مشاهدة، وذلك بعد طرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.





كما تصدر " زاب ثروت " قائمة الأعلى تداولا علي موقع التغريدات الصغيرة " تويتر " وذلك بعد طرح الألبوم الذى ضم 8 أغنيات هى الدنيا، السعادة، الصحاب، لو تسمعنى، الغربة، الحرب، خمسة وعشرين، المدينة، وشاركه الغناء عدد من المطربين بينهم محمود العسيلي و حمزة نمرة وأمير والمطرب الشعبي طارق الشيخ وهاني الدقائق وإنجي نظيف.



