سواريز يهاجم راموس بعد واقعة الكلاسيكو

علق لويس سواريز نجم برشلونة، عقب التعادل الإيجابي أمام ريال مدريد، بهدفين لكل منهما في الكلاسيكو في الأسبوع ال 36 من الدوري الإسباني، على خلافه مع نجمي ريال مدريد سيرخيو راموس ومارسيلو.

وقال سواريز عن مارسيلو في تصريحات صحفية عقب اللقاء: " لا شيء، لم يحدث شيء، نحن نعرف بالفعل كيف يتصرف بعض اللاعبين وكنا نعلم أنه لم يكن مصاباً أو هناك شيئاً خطيرا لذلك لم نرمي الكرة خارجاً".

وعن خلافه مع راموس، قال سواريز: "كل شخص وتربية أهله، نحن لسنا هنا لتثقيف أي شخص، لدي ما يكفي من الأطفال في منزلي أما في الميدان فهذا هو عمل الحكم".

واختتم سواريز تصريحاته قائلاً: "مباراة صعبة مثل كل الكلاسيكوهات، إليكم صور من الاحتفالات مع مشجعينا الذين رافقونا طوال الموسم، تستحقون هذا الدوري ".