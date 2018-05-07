تعرف على شخصية حسين فهمي في فيلم "الكويسين"

يجسد الفنان حسين فهمى ضمن أحداث فيلم "الكويسين"، المقرر طرحه خلال موسم عيد الأضحى رجل يهتم جدا ببيته وبكل تفاصيله ويعيش مع أسرته لا يعرف عنهم أحد، ويقدم فهمى من خلال الفيلم دورا كوميديا، والذى يعتبره جديدا عليه خلال مشواره الفنى ومختلفا عن أعماله السابقة.





يضم العمل توليفة من الفنانين على رأسهم الفنان أحمد فهمى، شيرين رضا، أحمد فتحى، بيومى فؤاد، تارا عماد، أسماء أبو اليزيد، عمرو وهبة وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج سينرجى فيلم للمنتج تامر مرسى ومرشح للعرض فى عيد الأضحى المقبل، فيما انتهى المؤلف أيمن وتار من كتابة النسخة النهائية للسيناريو وسلمه للشركة المنتجة.





ويعود حسين فهمى بهذا العمل إلى السينما بعد غياب 9 سنوات منذ تقديمه فيلم "لمح البصر" عام 2009 مع المخرج يوسف هشام، وشارك فى البطولة أحمد حاتم ومنى هلا وهيثم سعيد وصبرى عبد المنعم وآخرون.





وانتهى حسين فهمى مؤخرًا من تصوير مسلسله الجديد "السر" تأليف حسام موسى وإخراج محمد حمدى ويشارك فى بطولته وفاء عامر ونضال الشافعى ومايا نصرى وريم البارودى، ويصور حاليًا مسلسله الرمضانى "خط ساخن" مع المخرج حسنى صالح ويشارك فى بطولته سلاف فواخرجى ونضال الشافعى وسهر الصايغ ونرمين ماهر.