راموس: ميسي ضغط على حكم الكلاسيكو.. وهذه حقيقة خلافي مع سواريز!

أكد سيرخيو راموس قائد ريال مدريد، عقب التعادل الإيجابي أمام برشلونة بهدفين لكل منهما في الكلاسيكو في الأسبوع ال 36 من الدوري الإسباني بأن برشلونة لم يفز بالدوري بسبب الحكام وكشف حقيقة خلافه مع لويس سواريز نجم برشلونة وخلاف جيرارد بيكي نجم برشلونة مع ناتشو نجم ريال مدريد.

وقال راموس في تصريحات صحفية بعد المباراة: "لم يحدث أي شيء بين ناتشو وبيكي بين الشوطين في النفق، نحن اسبان ونحترم بعضنا البعض".

وأضاف: "برشلونة كانو أفضل طوال الموسم، لم يفوزوا باللقب بسبب الحُكام، هُم ببساطة أبطال".

وتابع: "هذه كرة القدم علينا الآن ترك كل شيء على أرض الملعب".

وقال راموس متباكياً: "ميسي ضغط على الحكم فالنفق المؤدي لغرفة الملابس مما جعل الحكم يصفر بطريقة أخرى بالشوط الثاني".

وأردف قائلاً : "كنا حقاً نريد الفوز في الكامب نو".

واختتم راموس تصريحاته قائلاً: "لأني اعلم اسلوب سواريز وطريقته .. فضلت عدم إخراج الكرة".