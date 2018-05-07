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فاسكيز: لم يحالفنا الحظ في تحقيق الفوز على برشلونة

الإثنين 07/مايو/2018 - 06:53 ص
فاسكيز: لم يحالفنا الحظ في تحقيق الفوز على برشلونة
فاسكيز
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ريهام عبد المحسن
 

صرح فاسكيز نجم ريال مدريد عقب التعادل الإيجابي أمام برشلونة، بهدفين لكل منهما في الكلاسيكو في الأسبوع ال 36 من الدوري الإسباني بأن سوء الحظ كان سببًا في التعادل اليوم.

 

وعما إذا كان التعادل أمام 10 لاعبين يشعرهم بالندم ؟ علق فاسكيز: "نعم، نعم، لم ندير السيناريو بالشكل الصحيح ونشعر بالندم لأننا تفوقنا عليهم عندما كانو بـ 10".

 

واختتم فاسكيز تصريحاته قائلاً: "كنا متاكدين أن المباراة ستكون على هذا المنوال لكن لسوء الحظ لم نفز".

 

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