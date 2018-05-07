إسلام الشاطر يكشف تفاصيل مزايدة الزمالك للبث الفضائي

أكد الإعلامي إسلام الشاطر، أن مسئولي نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور طرحوا مزايدة علنية لبيع البث الفضائي لـ 4 مواسم بنظام المظروفين والشركات والمؤسسات المصرية والعربية المتخصصة وذات السمعة الطيبة، لمنح الحقوق التجارية للنادي للبث الفضائي لمباريات الفريق الأول لكرة القدم.

وأضاف "الشاطر" خلال برنامج "اكسترا تايم" المذاع على قناة اكسترا نيوز، مساء الأحد، أنه تم منح الحقوق للفرق الجماعية الأخرى غير كرة القدم بالنادي الأبيض، إلى جانب قطاعات فرق الناشئين المختلفة لجميع اللعبات الجماعية بالنادي وذلك لمدة 4 مواسم اعتبارا من بداية موسم 2018 – 2019 وحتى نهاية 2021 – 2022، وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من خزينة النادي مقابل مائة ألف جنيه.

وتابع: "تقدم العطاءات فى موعد غايته الساعة 12 ظهر الثلاثاء الموافق 15 – 5 – 2018، وهو الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية، مصحوبة بتأمين ابتدائى قدره (2 مليون جنيه) نقدا، أو بشيك مقبول الدفع، أو خطاب ضمان غير مشروط من أحد البنوك المصرية المعتمدة، وعلى أن يحدد فيما بعد موعد فتح المظاريف المالية وإجراء المزايدة".