نجم الأهلي: فيتيس الهولندي يصارع القطبين على ضم "أفشة"

كشف الإعلامي إسلام الشاطر، عن دخول نادي فيتيس الهولندي في صفقة انتقال محمد مجدى "أفش" صانع ألعاب إنبي ليصارع الاهلي والزمالك، على ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وهو من أشعل المنافسة ليكون صفقة الموسم خلال الميركاتو الصيفي.

وأضاف "الشاطر" خلال برنامج "اكسترا تايم" خلال فقرة كشف المستورالمذاع على قناة اكسترا نيوز، مساء الأحد أن النادي الأهلي عرض على إنبي 10 مليون جنيه لضم اللاعب، بينما طالب مسئولو الفريق البترولي بـ 35 مليون جنيه لبيع "أفشة" وأصبح الصراع محتدما بين الاهلي والزمالك وفيتيس الهولندي.