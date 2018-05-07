طارق يحيى: خروج الأهلي منح الزمالك والإسماعيلي فرصة حصد لقب الكأس

أكد طارق يحيى المدير الفني لفريق بتروجت، أن مواجهة فريقي الإسماعيلي والزمالك والمقرر لها مساء اليوم، ضمن منافسات دور الأربعة ببطولة كأس مصر ستكون في غاية الصعوبة على الفريقين.

وقال يحيى، خلال تصريحاته، ببرنامج "كورة كل يوم"، عبر قناة مصر "الأولى"، إن نادي الإسماعيلي ينعم بالاستقرار الفني والإداري حاليا مما يجعل المباراة ليست بالسهلة على لاعبي الزمالك، مؤكداً أن الإسماعيلي يضم لاعبين مميزين وتملك خبرات مثل حسني عبد ربه الذي يعيش أفضل حالاته الفنية مع الدراويش حالياً.

وصف يحيى مواجهة الزمالك والإسماعيلي في الكأس بمثابة نهائي مبكر للبطولة، مشيرا إلى أن خروج النادي الأهلي من البطولة منح الزمالك والإسماعيلي فرصة لحصد لقب الكأس.