وفق شبكة "مراقبون": البعض شارك في الاقتراع رغم ان أسمه غير موجود في السجل الانتخابي





أكد المنسق العام لشبكة مراقبون رفيق الحلواني في تصريح لشمس أف أم مساء أمس الأحد أن الانتخابات البلدية شهدت عدة إخلالات وتجاوزات في العديد من مراكز ومكاتب الاقتراع.





وأوضح رفيق الحلواني، أن من بين هذه الإخلالات أن بعض الأشخاص تمكنوا من المشاركة في الاقتراع رغم ان أسماءهم غير موجودة في السجل الانتخابي، معتبرا ذلك حالات معزولة.





وتابع أن هذه الحالات عملت على إقناع رئيس المكتب بإضافة أسمائهم في السجل اعتمادا على الإرسالية التي ترسلها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.





ومن التجاوزات الأخرى رصدت شبكة مراقبون عمليات دعاية متواصلة رغم الصمت الانتخابي وصلت إلى حد القيام بحملات انتخابية داخل مكاتب الاقتراع مما تسبب في حالات تشنج وعنف.

وقال إن بعض المراكز لم يصلها الحبر الانتخابي إلا بعد فترة.



