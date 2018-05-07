محمد التليلي المنصري يردّ على يوسف الشاهد

ردا على دعوة رئيس الحكومة يوسف الشاهد هيئة الانتخابات إلى اتخاذ إجراءات قانونية ومعاقبة كل من حاول المساس بحسن سير العملية الانتخابية، قال رئيس هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري إنّ كل شخص حر في الإدلاء برأيه.

وأكد محمد التليلي المنصري في تصريح لشمس أف أم، حرص الهيئة على العمل وفق القانون ووفق ما تُقدمه محاضر الهيئات الفرعية.





وشدّد على أن الهيئة لن تصمت عن الخروقات اذا ما ثبتت ولن تتردد في إسقاط بعض القائمات التي قام أصحابها بتجاوزات انتخابية.





وفيما يتعلق بالإعلان عن نتائج الانتخابات، أوضح المنصري أن الهيئة ستأخذ وقتها في الإعلان عنها حسب ما يضبطه القانون.





واعتبر أن نسبة 33،7 بالمائة المسجلة على مستوى الإقبال عادية ومنتظرة ومقبولة حسب تعبيره



