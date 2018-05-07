حمة الهمامي: عزوف التونسيين عن المشاركة في الانتخابات البلدية بمثابة العقاب للإئتلاف الحاكم

اعتبر الناطق باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي عزوف التونسيين عن الإقبال والمشاركة في الانتخابات البلدية بمثابة العقاب والاحتجاج على الإئتلاف الحاكم الذي تقوده حركتي النهضة ونداء تونس.





ووصف حمة الهمامي في تصريح للوطنية الأولى نسبة الإقبال الوطنية والمقدرة ب33،7 بالمائة بالضعيفة والمتوقعة.

وتابع أن الإئتلاف الحاكم عجز عن تحقيق أدنى مقومات العيش الكريم وفي مقدمتها التشغيل.



