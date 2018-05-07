عبد الكريم الهاروني: لم تقع إخلالات يمكن أن تؤثر على نتائج الانتخابات

انتقد مساء أمس الأحد رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني عمليات التشكيك في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.





وشدّد الهاروني خلال حضوره في القناة الوطنية الأولى، على أن الهيئة تحتاج الدعم، مضيفا أنه لم تقع إخلالات يمكن أن تؤثر على نتائج الانتخابات أو تمس من جوهر العملية الإنتخابية.





وقال الهاروني إن من ينهزم في الانتخابات لا يجب أن يبحث عن مبررات لدى الآخرين وإن من سيواصل تبرير فشله بالآخرين سيتراجع وسيجد نفسه في انتخابات 2018 في وضع أسوأ من 2018.



