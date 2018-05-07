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سليم الرياحي: القائمات المستقلة هي التي تصدّرت نتائج الانتخابات وليست حركة النهضة

الإثنين 07/مايو/2018 - 05:52 ص
سليم الرياحي: القائمات المستقلة هي التي تصدّرت نتائج الانتخابات وليست حركة النهضة
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محمد وليد الجموسي
 
قال الرئيس الأسبق للاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي إن تقديرات النتائج الأولية التي تم تقديمها ليست صحيحة لأن القائمات المستقلة حصدت 28 بالمائة من أصوات الناخبين وبالتالي فهي في المرتبة الأولى تليها حركة النهضة بـ27 بالمائة ثم حركة نداء تونس بـ22 بالمائة.

وأوضح الرياحي على القناة الوطنية الأولى أن القائمات المستقلة هي الأولى وأن الشعب التونسي قد عاقب رجال السياسة بالعزوف عن الانتخاب وبهذه النسبة الضئيلة من الناخبين.

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