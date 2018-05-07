نحو احداث متحف للتراث اليهودي- التونسي

عرضت اللجنة التقنية المتكونة من جامعيين ومن ممثلين عن وزارتي السياحة والثقافة، والمكلفة بالنظر في مشروع احداث متحف للتراث اليهودي- التونسي، نتائج تقريرها الأولي، وذلك خلال ندوة انتظمت، مؤخرا بجزيرة جربة بمناسبة زيارة الغريبة لهذا العام.





وضمت الندوة جامعيين تونسيين و40 من طلبة المرحلة الثالثة ماجستير ودكتوراة في التراث، وباحثين واساتذة من المتحف اليهودي بواشنطن وبالمجر وبرلين ومن جامعة عين شمس بمصر وفرنسا، إضافة إلى مختصين في المسائل المتحفية .





وتقرر، ضمن هذه الندوة، بعث جمعية عالمية لأصدقاء متحف التراث اليهودي -التونسي سيتم الإعلان عنها، يوم 22 ماي الجاري، في باريس ستكون بمثابة همزة الوصل بين اليهود أين ما وجدوا للاتصال بها عند رغبتهم في تقديم مكونات التراث من لباس او صور او جرائد او تبرعات مالية للمساهمة في تركيز المتحف بتونس وتأثيثه، وفق ما أفاد به عضو اللجنة، وأستاذ التاريخ المعاصر ورئيس مخبر التراث بمنوبة، حبيب الكزدغلي.



