داعية لـ"شريف الشوباشي": "أخرك تشتغل في قهوة".. والأخير يرد



من جانبه، رد "الشوباشي" في لقاء مع قناة LTC الفضائية، مؤكدا أن لم يفتي أبدا، وليس له حق الفتوى، أنت جاي عشان تهاجمني، أنا مش مفتي، أنت اللي باين عليك ظلامي وتكره الحياة"، مضيفا: "أنت عنوان للتخلف".

وانفعل الداعية الإسلامي، ووجه كلامه للكاتب الصحفي قائلا: "أخرك يا شريف تشتغل في قهوة" ليرد عليه: "بقولك إية احترم نفسك.. انت مين انت عشان تندهني باسمي".

نشبت مشادة كلامية بين محمد الملاح، الداعية الإسلامي، والكاتب شريف الشوباشي، بعد أن قال الداعية إنه يحذر من "فتاواه" لأنها تشبه فتاوى السلفيين والإخوان وتهدم المجتمع.