عاجل.. المصري يضع شرطا وحيدا من أجل بيع نجمه للأهلي

كشف على الطرابيلي، المتحدث الرسمي لنادي المصري، عن موقف انتقال محمد حمدي لاعب وسط الفريق البورسعيدي، للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال الطرابيلي خلال تصريحاته، ببرنامج "كورة كل يوم"، والذي يقدمه الإعلامي كريم حسن شحاته، عبر قناة مصر "الأولى"، إن مجلس إدارة المصري موافق على بيع محمد حمدي للأهلي بشرط الحصول على موافقة حسام حسن المدير الفني للفريق البورسعيدي.

وتابع أن مجلس الإدارة سيوافق على بيع اللاعب للأهلي مقابل 25 مليون جنيه، مشيراً إلى أن المجلس سيقوم بتدعيم الفريق بلاعبين سوبر بهذا المبلغ الكبير.