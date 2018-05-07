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كريم شحاتة: الزمالك يرفض إعلان التعاقد مع جروس لحين الانتهاء من لقاء الإسماعيلي

الإثنين 07/مايو/2018 - 05:07 ص
كريم شحاتة: الزمالك يرفض إعلان التعاقد مع جروس لحين الانتهاء من لقاء الإسماعيلي
الزمالك والإسماعيلي
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الفجر الرياضي
 

كشف الإعلامي كريم حسن شحاته، عن أسباب تأجيل إعلان مجلس إدارة الزمالك، عن التعاقد مع السويسري كريستين جروس لقيادة الفريق الأبيض للموسم الجديد.

 

وقال كريم شحاته، خلال تصريحاته، ببرنامج "كورة كل يوم"، عبر قناة مصر "الأولى"، إن مسؤولي الزمالك حصلوا على توقيع جروس، مشيرا إلى أن سبب رفض إعلان المجلس التعاقد جاء بسبب مباراة الفريق أمام الإسماعيلي ببطولة كأس مصر، قائلاً: "الزمالك يرفض إعلان التعاقد مع جروس لحين الانتهاء من مواجهة الإسماعيلي".

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