أبو جريشة: الفائز من الزمالك والإسماعيلي سيتوج بكأس مصر

قال علي أبو جريشة نجم الإسماعيلي الأسبق وأسطورة الكرة المصرية، إن الفائز من مواجهة الزمالك مع الدراويش في دور نصف النهائي، المقرر إقامتها مساء الثلاثاء ببرج العرب كأس مصر سيتوج باللقب.



وأشاد أبو جريشة خلال مداخلته ببرنامج "شوت مع حتحوت" مع هاني حتحوت باختيار الحكم محمد عادل لإدارة المباراة، لافتا إلى أنه من أفضل الحكام اللذين ظهروا بمستوى متميز خلال الموسم الجاري.

وأوضح نجم مصر السابق، أن تفوق الدراويش في الفترة الأخيرة على الأبيض لا يعني اقترابه من الفوز في مواجهة الإثنين، وشدد على أن مواجهات كأس مصر تشهد مفاجآت ولا تعترف بالتاريخ أو الأرقام، مشيرا إلى أن الأبيض سيظهر بشكل مختلف عن مواجهتي الدوري التي شهدت تفوق الدراويش ذهابا وإيابا بالمسابقة المحلية.

وتذكر فاكهة الكرة المصرية، واقعة الهدف الشهير الملغي للزمالك خلال مواجهة الإسماعيلي في الدوري بالسبعينيات بعد اعتراف علي خليل نجم الزمالك الأسبق بان الكرة تخطت خط المرمى وسكنت الشباك.

واختتم أنه طلب من مراقب المباراة الاستفسار عن صحة الهدف المحتسب من علي خليل الذي اعترف بصحة الواقعة، وتم إلغاء الهدف وفاز يومها الدراويش بالمباراه بهدف نظيف.