بالفيديو.. نص حوار محمد صلاح كاملا مع CNN

بات محمد صلاح، نجمنا المصري المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، واحدا من أهم اللاعبين في العالم، بعد أن حظي بحب الجميع في إنجلترا والوطن العربي، وتسجيله لعدد كبير من الأهداف، جعله في مقدمة الهدافين في البريمير ليج.

ونجح الفرعون المصري في قيادة الريدز إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد غياب 13 عاما، لمواجهة ريال مدريد يوم 26 مايو الجاري، في العاصمة الأوكرانية كييف.

ونستعرض في السطور المقبلة، حديث نجمنا المصري لقناة "CNN"، والذي جاء على النحو التالي:

ما هي ردت فعلك على إعلان مكافحة المخدرات؟

بالتأكيد وافقت على الفور للمشاركة بالإعلان، أشعر بالفخر عند مساعدتي للأخرين، وهم دائمًا ما يعدنني مثال جيد لهم.

ما هو الطعام المصري المفضل بالنسبة لك؟

وجبة الكشري

وما هي مكونات تلك الوجبة؟

تعتبر خلطة معقدة للغاية، ولكنها تتكون من المعكرونة والأرز، والصلصة والبهارات، وتعتبر من الأشياء المفضلة بالنسبة لي وأتناولها باستمرار خاصةً داخل سيارتي.

هل تشتاق إلى وطنك؟

نعم بالتأكيد أفتقد لموطني وبلادي، ولكن أعتقد بأنني أعيش بأوروبا منذ 7 أعوام، ودائمًا أعود إلى بلادي حينما يتم استدعائي للمنتخب الوطني، وأقوم بزيارة قريتي كل شهرين على حسب تواجدي.

هل تعيش مع عائلتك هناك؟

بالطبع دائمًا ما أتواجد معهم، وهم أيضًا يزورنني في إنجلترا ويعيشون معي، لا أنفصل عنهم أبدًا.

ماذا يمثل حمدي نوح بالنسبة لك؟

هو أول مدرب لعبت تحت قيادته عندما مارست كرة القدم، أشتاق إليه كثيرًا وأفتقده بشدة.





هل يمكنك أن تخبرني عنه؟

أعتبره والدي الثاني، تدربت تحت يده في عمر الـ14 عامًا، وكنت أستيقظ في السادسة صباحًا للتدرب بمفردي تحت قيادته، أود أن أشكره على وقوفه بجانبي، وبالتأكيد سألتقي عند عودتي إلى مصر قريبًا.

أخبرني عن منتخبك الوطني، وشعورك بعد مساهمتك معه بالوصول إلى المونديال منذ عام 90؟

نُعد فريقًا جيدًا، نحن لاعبون جدد تقريبًا في نفس العمر السني، خضنا مواجهات ومباريات مع بعضنا البعض تحت 17 و 21 عامًا، ونسعى دائمًا لإسعاد الشعب المصري، وأشعر بالفخر في نجاحنا بالوصول إلى كأس العالم بعد غياب 28 عامًا.

ما هي مجموعة منتخب بلادك في المونديال؟

نحن نلعب ضمن المجموعة الأولى، رفقة كلًا من الأوراجوي، والسعودية، وروسيا البلد المستضيف.

هل تعتقد أنه بإمكانكم الصعود للدور المقبل؟

في رأي الشخصي بالتأكيد سنتأهل، بالفعل نلعب ضمن مجموعة صعبة ولكننا نلعب بثقة وتحد وسوف نتأهل للمرحلة المقبلة.





هل تجربة تشيلسي كانت محبطة لك؟

أشعر بأنني لم أحصل على فرصتي كاملة هناك، كان لا بد من الرحيل لا أرغب في أن أكون هذا اللاعب الذي دائمًا يجلس احتياطيًا وينتظر الفرصة وهو المصنف 5 أو 6 بالفريق.

فضلت بعدها الرحيل إلى فيورنتينا الإيطالي، ومن بعدها روما، ولعب هناك موسمين ونصف بالناديين، وعندما قدمت مستوى جيد حصلت على عروض للعودة إلى الدوري الإنجليزي، وشعرت بأنه الوقت المناسب للعودة بالفعل.





ماذا تعتبر نفسك بجانب ميسي ورونالدو؟

أمتلك هدفًا واحدًا يدور بداخلي ولكنني أفضل عدم الإفصاح عنه في الوقت الحالي، ربما بنهاية الموسم الجاري سأتحدث عنه.

أنا سعيد للغاية بما أقدمه حتى الآن وأرغب في الاستمرار بذلك الأداء حتى أخر مباراة لي بالموسم.





لقد فزت بالعديد من الجوائز، ولكن ماذا تمثل لك جائزة الأفضل بإنجلترا؟

أعتقد أنها جائزة مميزة وجيدة جدًا للغاية.





هل اعتقدت في بداية الموسم أنك ستترشح لهذه الجائزة؟

شعرت بذلك وأيقنت أنني يومًا ما سأترشح لتلك الجائزة، وبالفعل كنت على صواب والآن حصلت عليها.

ماذا يمثل لك يورجن كلوب وطاقم تدريبك؟

كلوب، يعتبر رجلًا ومدربًا عظيمًا، ساعدني كثيرًا في التطوير من مستواي الشخصي، دائمًا ما يعطيني الحرية داخل أرضية الملعب، تربطني به علاقة صداقة خارج الملعب أيضًا، فهو من الأشخاص المميزة في مسيرتي.





هل ستستمر في تعاقدك مع ليفربول؟

أنا هنا في السنة الأولى لي، كل ما علي قوله أنني سعيد جدًا هنا وفخور بالمشجعين، أعتقد أن كل شئ يسير على ما يرام ولكن علينا الانتظار حتى نرى ما سيحدث.

هل يمكنك الحديث عن لحظاتك الأولى في ليفربول؟

بالتأكيد كانت لحظات رائعة للغاية، الأمر كان جنونيًا، أول مباراة لي هنا لم أكن أصدق نفسي وكأنني لم أمارس كرة القدم من قبل.





هل تشعر بتاريخ ناديك خاصةً أن الأمر يتعلق ببلد تحمل نفس الاسم؟

بالتأكيد أشعر دائمًا بأمر مختلف في جميع الأركان، حتى داخل غرف الملابس والسير في النفق وكل شئ، أتأمل بالملعب وباللون الأحمر أعتقد أن كل شئ مثالي.



