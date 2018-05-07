أستاذ جامعي: قطاع كبير من الشعب معاد للعقل والعلم وهؤلاء هم السبب



وأضاف "علي" في مداخلة مع برنامج "العاشرة مساء" المذاع على قناة "دريم" الفضائية، ويقدمه وائل الإبراشي، أنه عندما يدعي البعض إطفاء الحرائق وطرد الشياطين بـ"الزهرة والملح"، فبدلا من أن يستدخموا الطرق العلمية لإطفاء الحرائق سيشترون الزهرة والملح.



وتابع: قطاع كبير من الشعب معاد للعقل والعلم، والسبب في ذلك هو وجود منابر ودعاة ومدرسين وأساتذة جامعات يدعمون هذه الأفكار.

قال الدكتور حسين علي، أستاذ المنطق بجامعة عين شمس، إن الدولة تحارب الإرهاب بالمدافع وتركت من يغيبون عقول الناس، لافتا إلى أن المغيبين سهل استقطابهم.