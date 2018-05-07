مارسيلو يعترف: روبيرتو لم يلمس وجهي.. والحكم تغاضى عن ركلة جزاء للريال

أكد مارسيلو نجم ريال مدريد، عقب التعادل الإيجابي مع برشلونة بهدفين لكل منهما في الكلاسيكو في الأسبوع ال 36 من الدوري الإسباني، وجود ركلة جزاء لمصلحته في المباراة.

وقال مارسيلو في تصريحات صحفية عقب اللقاء: "الكلاسيكو هو الكلاسيكو وكنا نريد الفوز".

وأضاف: "لقد كنا نستحق الفوز، قدمنا مباراة رائعة وهيمننا عليها".

وتابع: "هناك ركلة جزاء لمصلحتي لم تُحتسب".

واختتم مارسيلو: "لا أعرف إذا هناك بطاقة حمراء على روبيرتو لأني لم أشعر أنه لمس وجهي".