محمد عبده: شجاعة محمد بن سلمان سر تطور المجتمع السعودي

أعرب الفنان الكبير محمد عبده، عن سعادته البالغة للتغير الذى شهده المجتمع السعودي، خلال الفترة الماضية، تحت قيادة ولي العهد محمد بن سلمان.





وقال عبده، خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه بالفنانة أنغام بأحد فنادق القاهرة، اليوم، إن التغير كان ولا بد أن يحدث منذ سنوات طويلة لكنه تأخر.





وأضاف: "الناس عندنا كانوا يعيشون بشخصيتين للأسف؛ الأولى مفروضة علينا، والثانية الشخصية التى يرغب الشخص أن يعيشها؛ الآن الوضع الطبيعي فرض نفسه؛ وما نعيشه الآن بفضل شجاعة الأمير محمد بن سلمان".





يشار إلى أن محمد عبده والمطربة أنغام، قد عقدا مؤتمرًا صحفيًا كبيرًا بأحد فنادق القاهرة الكبرى، قبل الحفل الغنائي الذى سيجمعهما، يوم الأربعاء المقبل، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، تحت إشراف خالد أبو منذر.